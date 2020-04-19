Emir'e, doğum günü pastası polislerden MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Emir Ermiş'e (8), Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri pasta alarak doğum günü sürprizi yaptı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Emir Ermiş'e (8), Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri pasta alarak doğum günü sürprizi yaptı.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle doğum gününden Emir Ermiş'e pasta alamayan ailesi, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Haberi alır almaz harekete geçen ekipler pasta alarak Ermiş ailesinin Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan evine gitti. Yapılan sürprizden habersiz olarak kapıyı açan Emir, karşısında pastayla gelen polis ekiplerini gördü. Yapılan sürpriz karşısında çok sevinen Emir, mumları üfleyerek yeni yaşını kutladı.

Kaynak: DHA