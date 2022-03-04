Emir Can İğrek - Felfena sözleri! Emir Can İğrek - Felfena şarkı sözleri nedir? Emir Can İğrek sözleri
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Müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan ve kısa sürede milyonlarca dinlemeye ulaşan Emir Can İğrek, yeni parçası Felfena'yı piyasaya sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanacak olan parça, küçük bir aksilik nedeniyle 8 Ekim'e ertelenmişti. Peki, Emir Can İğrek'in yeni parçasının sözleri nedir? Emir Can İğrek Felfena sözleri! Emir Can İğrek - Felfena şarkı sözleri nedir?
Emir Can İğrek - Felfena şarkı sözleri gündemin araştıırlan konuları arasında yer alıyor. Sesiyle ve yazdığı şarkı sözleriyle büyük beğeni toplayan Emir Can İğrek, yeni parçası Felfena'yı bu gece yarısından itibaren piyasaya sürüyor. Peki, Emir Can İğrek'in yeni parçası Felfena sözleri nedir? İşte, Emir Can İğrek Felfena sözleri!
EMİR CAN İĞREK FELFENA ŞARKI SÖZLERİ
Yıkılsın şehrim kazansın düşman
Ben sayfa sayfa senden kopmuşsam
Çağır içinde biraz kaldıysam
Umrumda olmaz ne unvan ne şan
Ah felfenayım ah perperişan
Umrumda olmaz ne unvan ne şan
Ölsem ne fayda kalsam ne fayda
Ben sayfa sayfa senden kopmuşsam
Ooo felfenayım
Şafak baskını gibi her sabahın körü aklımı bastın
Kaçak marlboro gibi boğazımı yaktın hem de yasaktın
Yine seni istedi ah deli gönlüm aman kara bahtım
Felfanıyım of
Ah felfenayım ah perperişan
Umrumda olmaz ne unvan ne şan
Ölsem ne fayda kalsam ne fayda
Ben sayfa sayfa senden kopmuşsam
Ooo felfenayım
- Söz & Müzik: Emir Can İğrek
- Düzenleme:Yiğit Avcı
- Mix & Mastering: Emre Kaya
- Elektrik Gitar: Raşit Pekmezci
- Back Vokaller: Ece Barak