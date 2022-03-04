Emir Can İğrek - Felfena sözleri! Emir Can İğrek - Felfena şarkı sözleri nedir? Emir Can İğrek sözleri - Haberler

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Emir Can İğrek - Felfena sözleri! Emir Can İğrek - Felfena şarkı sözleri nedir? Emir Can İğrek sözleri

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Emir Can İğrek - Felfena sözleri! Emir Can İğrek - Felfena şarkı sözleri nedir? Emir Can İğrek sözleri

Müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan ve kısa sürede milyonlarca dinlemeye ulaşan Emir Can İğrek, yeni parçası Felfena'yı piyasaya sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanacak olan parça, küçük bir aksilik nedeniyle 8 Ekim'e ertelenmişti. Peki, Emir Can İğrek'in yeni parçasının sözleri nedir? Emir Can İğrek Felfena sözleri! Emir Can İğrek - Felfena şarkı sözleri nedir?

Emir Can İğrek - Felfena şarkı sözleri gündemin araştıırlan konuları arasında yer alıyor. Sesiyle ve yazdığı şarkı sözleriyle büyük beğeni toplayan Emir Can İğrek, yeni parçası Felfena'yı bu gece yarısından itibaren piyasaya sürüyor. Peki, Emir Can İğrek'in yeni parçası Felfena sözleri nedir? İşte, Emir Can İğrek Felfena sözleri!

EMİR CAN İĞREK FELFENA ŞARKI SÖZLERİ

Yıkılsın şehrim kazansın düşman

Ben sayfa sayfa senden kopmuşsam

Çağır içinde biraz kaldıysam

Umrumda olmaz ne unvan ne şan

Ah felfenayım ah perperişan

Umrumda olmaz ne unvan ne şan

Ölsem ne fayda kalsam ne fayda

Ben sayfa sayfa senden kopmuşsam

Ooo felfenayım

Şafak baskını gibi her sabahın körü aklımı bastın

Kaçak marlboro gibi boğazımı yaktın hem de yasaktın

Yine seni istedi ah deli gönlüm aman kara bahtım

Felfanıyım of

Ah felfenayım ah perperişan

Umrumda olmaz ne unvan ne şan

Ölsem ne fayda kalsam ne fayda

Ben sayfa sayfa senden kopmuşsam

Ooo felfenayım

  • Söz & Müzik: Emir Can İğrek
  • Düzenleme:Yiğit Avcı
  • Mix & Mastering: Emre Kaya
  • Elektrik Gitar: Raşit Pekmezci
  • Back Vokaller: Ece Barak

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