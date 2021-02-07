Emir Berke Zincidi'nin babası iflas etti
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Emir Berke Zincidi'nin babası iflas etti

07.02.2021 08:47 | Son Güncelleme: 07.02.2021 08:51
Emir Berke Zincidi'nin babası iflas etti

10 yıl önce kurulan Zincidi Sinema için iflas talebi doğrudan şirket sahiplerinden geldi.

10 yıl önce kurulan Zincidi Sinema için iflas talebi doğrudan şirket sahiplerinden geldi. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan davanın dilekçesinde "Şirketin işleri iyi gitmedi, kişilere ve bankalara borçlandı. Şirket, ekonomik sıkıntılar nedeniyle borç ödeyemez hale geldi" denildi.

BORÇ VARLIĞI AŞTI

Şirketin öz kaynağının 1 milyon 334 bin 890 lira ekside olduğu bilgisine yer verilen dilekçenin devamında şöyle denildi: "Şirketin borcu, mal varlığını aşmış durumda." Yapılan başvuru üzerine mahkeme, ilk duruşma için 28 Nisan'a gün verdi. Mahkemenin iflas kararı vermesi durumunda, şirketin varlıkları satılıp borçları ödenmeye çalışılacak. İflası istenen şirketin hissedarı konumunda dört şirket bulunuyor. Yüzde 50 hisse Almanya merkezli üç şirkete aitken, kalan yüzde 50 hisse ise Emir Berke Zincidi'nin babası Berkant Zincidi ile amcası Tamer Zincidi'ye ait.

Kaynak: Hürriyet

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