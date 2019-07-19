Emir "aynen devam" diyor!

Emir "aynen devam" diyor!

Bugüne kadar birçok hit şarkıya imza atan pop müziğin başarılı isimlerinden Emir, "Aynen Devam" isimli yepyeni single çalışmasını Sony Music etiketiyle dinleyicilerin beğenisine sunuyor.

Emir

Sevenleriyle yeniden buluşmanın heyecanını yaşayan Emir, eğlenceli şarkısı "Aynen Devam"la yaz mevsimine iddialı bir giriş yapıyor.

Sözleri Emir'e ait olan, müziği New York çıkışlı alternatif rock grubu Firewater grubunun basçısı Todd Ashley tarafından bestelenen şarkının düzenlemesi ise Celil Yavuz'a ait.

"Aynen Devam" şimdi tüm dijital platformlarda!

Kaynak: Bültenler
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