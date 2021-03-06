Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar
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Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar

06.03.2021 13:38 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:51

Kısıtlamasız ilk cumarteside Eminönü'ndeki kalabalığı görüntülemek isteyen CNN Türk muhabiri Sema Akbulut ve kameraman arkadaşı Eminönü'ndeydi. Buradan canlı yayına katılan Sema Akbulut, son durumu paylaşırken, yanına yaklaşan bir kişinin sözlü tacizine uğradı.

Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte turuncu kategoride yer alan İstanbul'da da uzun zamandır hafta sonunun keyfini süremeyenler kısıtlamanın kalkması ile birlikte kendini sokağa attı.

Haber kanalları da kısıtlamasız ilk cumarteside sokağın nabzını tutmak için yoğun olabilecek bölgelerden canlı yayın yaparak ekran başındakilere son durumu aktardı. Bu isimlerden biri de CNN Türk muhabiri Sema Akbulut'tu.

"NE ÇEKİYORSUN NE?"

Kameraman arkadaşını da yanına alarak Eminönü'ne giden Akbulut, buradan canlı yayına bağlanarak son durumu aktarmaya çalıştı. Bu esnada kimliği belirsiz bir kişi arkadan "Ne çekiyorsun ne? A...k... ne çekiyorsun?" şeklinde küfürler savurmaya başladı. Küfrün canlı yayında açık bir şekilde duyulması üzerine reji apar topar yayını kesmek zorunda kaldı.

Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar
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