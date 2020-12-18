Eminönü'nde korkutan manzara; Kimi alışverişe, kimi gezmeye geldi
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Eminönü'nde korkutan manzara; Kimi alışverişe, kimi gezmeye geldi

18.12.2020 17:39 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:47
Eminönü'nde korkutan manzara; Kimi alışverişe, kimi gezmeye geldi

Sokağa çıkma kısıtlamasına 1 gün kala vatandaşlar Eminönü'ne akın etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasına 1 gün kala vatandaşlar Eminönü'ne akın etti. Çok sayıda vatandaş Mısır Çarşısı'nda alışveriş yaparak 2 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına hazırlık yaptı. Bazıları ise alışveriş için değil, gezmek için geldiğini belirtti. Tüm uyarılara rağmen maskesiz vatandaşlar da kameralara yansıdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına 1 gün kala Eminönü'nde yoğunluk yaşandı. Kısıtlama öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar buradaki dükkanlara geldi. Yoğunluk en çok kuruyemişçilerde görüldü. Kahve dükkanları önünde de uzun kuyruklar oluştu. Bazı vatandaşların yapılan tüm uyarılara ve yoğun kalabalığa rağmen maskesiz olduğu görüldü. Alışveriş dışında gezmek için gelen vatandaşlar da yoğun kalabalık oluşturdu.

KİMİ ALIŞVERİŞE, KİMİ GEZMEYE…

Kısıtlama öncesi alışverişe gelen Yasin Uysal, "Evlerdeyiz ama hiç sormayın. Durumlar hiç iç açıcı değil. Evde sıkıcı geçiyor. Allah yardımcımız olsun. Alışveriş yaptım. Kahve aldım, peynir ve turşu da aldım. Hafta sonu hazırlığı malum" dedi. Yine alışveriş yapmak için gelen Ayşe Yılmaz ise, "Çok kalabalıkmış. Bu kadar beklemiyordum. Hafta sonu için bir şeyler alayım dedim ama çok kalabalık. Hızlıca alıp eve döneceğim" diye konuştu. Bir başka vatandaş ise, "Cumartesi pazar için alışveriş yapıyorum. Kahve aldım. Çerez de alacağım. Yapacak bir şey yok. 2 gün evdeyiz. 48 saat mi 50 saat mi artık. Mecbur geldik" dedi. Eşiyle birlikte Mısır Çarşısı'nı gezen Kerem Boyraz ise, "Biz sadece gezmek için geldik. Fethiye de oturuyoruz normalde. Bugün de burayı gezelim dedik" şeklinde konuştu.

 


Eminönü'nde korkutan manzara; Kimi alışverişe, kimi gezmeye geldi
Eminönü'nde korkutan manzara; Kimi alışverişe, kimi gezmeye geldi
Eminönü'nde korkutan manzara; Kimi alışverişe, kimi gezmeye geldi
Eminönü'nde korkutan manzara; Kimi alışverişe, kimi gezmeye geldi
Eminönü'nde korkutan manzara; Kimi alışverişe, kimi gezmeye geldi
Eminönü'nde korkutan manzara; Kimi alışverişe, kimi gezmeye geldi
Eminönü'nde korkutan manzara; Kimi alışverişe, kimi gezmeye geldi
Eminönü'nde korkutan manzara; Kimi alışverişe, kimi gezmeye geldi
Eminönü'nde korkutan manzara; Kimi alışverişe, kimi gezmeye geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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