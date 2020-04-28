Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi
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Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi

Eminönü Meydanı'nda araç kullanan bir kişi, bir anda direksiyonunu güvercinlerin üzerine kırdı. O esnada yem yiyen onlarca güvercini ezen kişi, olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi
28.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:31

Eminönü Meydanı'nda tur atan bir kişi aracını üzerine sürerek onlarca güvercini ezerek öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Eminönü Meydanı'nda yaşandı. Meydanda araç kullanan bir kişi, bir anda direksiyonunu güvercinlerin üzerine kırdı. Hızını kesmeyen sürücü, yem yiyen onlarca güvercini ezdi. Sürücü kaçarken çevredeki esnaf olay yerine koştu. Onlar güvercinin öldüğünü gören çevre esnafı duruma tepki gösterdi.

"ESNAFIN MÜDAHALE ETME ŞANSI OLMADI"

Ali Güler, "Beyaz bir araç, meydanda kuşların tam karşısına gelecek şekilde döndü. Son sürat kuşların içine girdi ve ezerek geçti. Yaklaşık 20 kuş ezdi. Ben uzak bir mesafedeydim. Buradaki esnafın müdahale etme şansı olmadı. Bastı gitti" dedi.

"TOPLUM İÇİNDE BU İNSANLA YAŞAYACAĞIZ"

"Şikayette bulunmak için karakola gittim" diyen Güler, "İşlem yapılabilmesi için güvercinlerin sahipli olması gerektiğini söylediler. Yaptığı canice bir şey ama ruh halini bilemiyoruz. Toplum içinde bu insanla yaşayacağız. Başkalarına zarar vermemesi için tedavi edilmesi, hukuken bir ceza alması gerekiyor " diye konuştu.

Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi

Kaynak: DHA

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