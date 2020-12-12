Eminönü Meydanı boş kaldı
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Eminönü Meydanı boş kaldı

12.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:22

Eminönü Meydanı boş kaldı Boş kalan Eminönü Meydanı havadan görüntülendi Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan Eminönü Meydanı havadan görüntülendi.

Eminönü Meydanı boş kaldı

Boş kalan Eminönü Meydanı havadan görüntülendi

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan Eminönü Meydanı havadan görüntülendi.

Dün 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek. Bugün meydanlarda, yollarda ve duraklarda dünkü yoğunluktan eser kalmadığı görüldü. Eminönü Meydanı'da boş kalan meydanlardan birisi oldu. Normalde insan kalabalığının oldukça yoğun olduğu meydanda kısıtlamadan dolayı sessizlik hakim oldu. Boş kalan meydan ise havadan drone ile görüntülendi. Öte yandan meydan ve yollarda polis ekipleri denetim noktaları oluşturarak kontrol sağlıyor.

Eminönü Meydanı boş kaldı
Eminönü Meydanı boş kaldı
Eminönü Meydanı boş kaldı
Eminönü Meydanı boş kaldı
Eminönü Meydanı boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Eminönü Meydanı kuşlara kaldı
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