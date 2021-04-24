Emine Ün kim? Emine Ün kaç yaşında, nereli? Emine Ün eski eşi kim?

Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Emine Ün, birçok dizide rol aldıktan sonra bir süre ara verdi. Peki, Emine Ün kim? Emine Ün kaç yaşında, nereli? Emine Ün eski eşi kim?

Eşi Tolga Karakaş ile boşanması ile gündeme gelen başarılı isim Emine kim? Emine Ün kaç yaşında, nereli? Emine Ün eski eşi kim?

EMİNE ÜN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Emine Ün, esas soyadı "Bolverdi"dir. 24 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ün'ün babası Tır şoförüydü. 3 kız kardeşi olan Ün İstanbul Etiler Lisesinden mezunudur. Tahsil hayatına devam etmeyen güzel oyuncu, 1992 yılında 15 yaşındayken Neşe Erberk'in ajansında mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Hey Girl dergisinin kapak kızı seçilmiş, 1997 yılına kadar çeşitli dergilerde fotomodellik yapmış, televizyon reklamlarında rol almış. Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Piyangola' isimli programda hostes sunucu olarak görev aldı.

Mahsun Kırmızıgül'ün "Sevdalıyım" isimli klibinde oynayarak herkesin tanıdığı bir isim haline gelmiştir. O dönemde bir güzellik yarışmasına da katıldı ilk on'a kaldı ancak dereceye giremedi. İbrahim Erkal'ın başrol oynadığı "Canısı" dizisinde rol aldı. Akatlar Kültür Merkezi'nde amatör oyunculuk eğitimi aldı. Can Gürzap'tan,Levent Özdilek'ten, Ayla Algan'dan dersler aldı. 2000 yılında İbrahim Tatlıses'le 'İmparator' dizisinde oynadı. 2004 yılında Oyuncu Emre Kınay'la evlenince mesleğini bıraktı. 2012 yılında şarkıcılığa başladı. 7 Aralık 2014 tarihinde "Bu Tarz Benim" adlı yarışmaya Metin Arolat konuk jüri üyesi olarak katılırken Emine Ün de şarkıları ile geceye renk katacak. 2012'de iş adamı Tolga Karakaş ile evlendi.