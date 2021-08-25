Emine Ün'den Alişan'a: Ah nasıl bir acı yaşıyoruz?
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Emine Ün'den Alişan'a: Ah nasıl bir acı yaşıyoruz?

Emine Ün'den Alişan'a: Ah nasıl bir acı yaşıyoruz?
Hürriyet - Haberler | Magazin

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz'da koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz'da koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Dün de oyuncu Emine Ün'ün annesi aynı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. 

Alişan, sosyal medya hesabından anne acısıyla sarsılan Emine Ün'e başsağlığı diledi.

Annesinin cenazesinde ayakta durmakta güçlük çeken Emine Ün, Alişan'a "Ah Alişan nasıl bir acı yaşıyoruz" sözleriyle karşılık verdi. 

Kaynak: Hürriyet

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Oyuncu Emine Ün'ün annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Emine Ün'den Alişan'a: Ah nasıl bir acı yaşıyoruz? - Haberler Magazin
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