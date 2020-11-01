Emine teyzenin torunu Çınar Eren'den acı haber

İzmir'de meydana gelen 6,6'lık deprem sonrasında arama kurtarma çalışmalarına hız kesmeden devam eden ekipler, 62 yaşındaki Emine teyzeyi sağ olarak kurtarmıştı.

İzmir'de meydana gelen 6,6'lık deprem sonrasında arama kurtarma çalışmalarına hız kesmeden devam eden ekipler, 62 yaşındaki Emine teyzeyi sağ olarak kurtarmıştı. Enkaz altında kocasının ve torunu Çınar Eren'in de bulunduğunu öğrenen ekiplerce yapılan çalışmaların ardından gece saatlerinde Çınar'dan acı haber geldi. Ekipler, enkaz yığınlarının arasında Çınar Eren'in cansız bedenine ulaştı.

İzmir'de meydana gelen 6,6'lık deprem sonrasında yıkılan binalarda arama çalışmaları sürüyor. Yıkılan binalardan Barış Sitesinde ise yapılan arama çalışmalarında 62 yaşındaki Emine teyze ekipler tarafından sağ olarak kurtarılmıştı. Enkazdan çıkarılan Emine teyze torununun bulunduğu alanı ekiplere tarif etmiş ve ardından da ekipler o bölgede çalışmalarını yoğunlaştırmıştı. Aynı enkazın altında Emine teyzenin kocasının da bulunduğu öğrenilirken, gece saatlerinde Emine teyzenin torunu Çınar Eren'den acı haber geldi. Ekipler, enkaz yığınlarının arasında Çınar Eren'in cansız bedenine ulaştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı