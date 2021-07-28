Emine Erdoğan ses telleri kesilen köpeği sanatçı Yonca Evcimik'e emanet etti
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Emine Erdoğan ses telleri kesilen köpeği sanatçı Yonca Evcimik'e emanet etti

Emine Erdoğan ses telleri kesilen köpeği sanatçı Yonca Evcimik'e emanet etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Keçiören Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi devam eden ses telleri kesilen köpeği sanatçı Yonca Evcimik'e emanet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Keçiören Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi devam eden ses telleri kesilen köpeği sanatçı Yonca Evcimik'e emanet etti. Erdoğan ve Evcimik arasında renkli bir diyalog yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Belediyeler Birliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması" ödül törenine katıldı. Erdoğan, program sonrası Keçiören Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altında olan ses telleri kesilen köpeği sanatçı Yonca Evcimik'e emanet etti. Erdoğan ve Evcimik arasında renkli bir diyalog yaşandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin ise, "Çok uğraştık bu kanun çıksın diye açıkçası. Bu protokoller çok önemli" dedi.

Belediyelerin bu konuda önemli katkıları olduğunu belirten Zengin, "Artık kanunun hayat bulması için çalışacağız. Mecliste sivil toplumla birlikte çalıştığımız önemli bir kanun oldu" diye konuştu.

Yonca Evcimik ise sahiplendiği köpeğin ses tellerinin olmadığını bilmediğini, bu nedenle onu daha çok koruyacağını belirtti. - ANKARA

Emine Erdoğan ses telleri kesilen köpeği sanatçı Yonca Evcimik'e emanet etti
Emine Erdoğan ses telleri kesilen köpeği sanatçı Yonca Evcimik'e emanet etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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