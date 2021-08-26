Emine Erdoğan, Paraguay Ulusal Spor Bakanı Morales ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ahlat'taki etkinliklere katılan Paraguay'ın ilk kadın Spor Bakanı Irma Fatima Agüero Morales ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ahlat'taki etkinliklere katılan Paraguay'ın ilk kadın Spor Bakanı Irma Fatima Agüero Morales ile görüştü.

Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programlara katılan Paraguay Ulusal Spor Bakanı Morales ile Ahlat'ta bir araya geldi.

Ülkesinin ilk kadın spor bakanı olan Morales, Türkiye'ye yaptığı ziyaretin Ahlat'taki etkinliklere denk gelmesine çok sevindiğini belirtti. Morales, ana hedeflerinin Paraguay'daki çocuklara sporu sevdirmek, sağlıklı bir yaşam için Paraguaylıların ailece spor yapabileceği alanlar oluşturmak olduğunu vurguladı.

Paraguay'da uzun süre Binicilik Federasyonu Başkanlığı da yapan Morales, ülkesinden gelen sporcularla atlı okçuluk, cirit atma ve diğer gösterileri izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 23 Ağustos'ta Bakanlıkta görüştüğü Paraguay Ulusal Spor Bakanı Morales'e, Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü etkinliklerine sporculardan oluşan bir heyetle katılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz