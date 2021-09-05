Emine Erdoğan, kitabında yer alan leblebi helvasının tarifini paylaştı
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Emine Erdoğan, kitabında yer alan leblebi helvasının tarifini paylaştı

Emine Erdoğan, kitabında yer alan leblebi helvasının tarifini paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' isimli kitabında yer alan Leblebi Helvasını kendi elleriyle yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' isimli kitabında yer alan Leblebi Helvasını kendi elleriyle yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu'nun binlerce yıllık geleneksel yemek tariflerinin ilk kez sağlıklı ve atıksız yönleriyle dünyaya açıldığı "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabındaki Leblebi Helvasının yapımı için mutfağa girdi. Emine Erdoğan, kendi elleriyle leblebi helvasını yaparak tarifini paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Emine Erdoğan, kitabında yer alan leblebi helvasının tarifini paylaştı - Haberler
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