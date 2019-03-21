Emine Erdoğan Kelebek Vadisi'ni Açtı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni gezdi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen Erdoğan, barındırdığı tür çeşidi ve yüz ölçümüyle Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen hayvanat bahçeleri arasında gösterilen Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hayvanat bahçesinde oluşturulan Kelebek Vadisi'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, geçen yıl Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen, Gaziantep'e getirilerek Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin isimleri verilen aslanları ziyaret etti.

Emine Erdoğan'a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer ilgililer eşlik etti.

Emine Erdoğan, Gaziantep temasları sırasında açılışını gerçekleştirdiği Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli sporcuların basketbol maçını da izledi.

Engellilerin müzik dinletilerini takip eden Erdoğan, daha sonra Kuveyt tarafından finanse edilen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından eğitimlerin verileceği merkezle ilgili brifing aldı.

Kaynak: AA