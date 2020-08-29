Emine Erdoğan'ın pekmezli aşure tarifi: Pekmezli aşure nasıl yapılır?
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Emine Erdoğan'ın pekmezli aşure tarifi: Pekmezli aşure nasıl yapılır?

Aşure, Muharem ayının 10. gününde idrak edilen aşure gününde yapılan lezzetli bir tatlıdır. İslamiyette gelenek haline gelen aşure tatlısını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan kendi tarifi ile yaptı. İşte, pekmezli aşure yapılışı, malzemeleri...

Emine Erdoğan'ın pekmezli aşure tarifi: Pekmezli aşure nasıl yapılır?
29.08.2020 16:18 | Son Güncelleme: 29.08.2020 16:22

Pekmez ve vitamin deposu bakliyatı bir araya getiren pekmezli aşure tatlısı malzemelerini derledik. Emine Erdoğan'ın tarifi ile pekmezli aşure nasıl yapılır? Pekmezli aşure püf noktası nedir? Binbir çeşit malzemeyle elde edilen nefis pekmezli aşure tarifi haberimizde.

PEKMEZLİ AŞURE MALZEMELERİ

2/5 su bardağı aşurelik buğday

1 su bardağı nohut

1 çay bardağı fasulye

1/5 su bardağı kuru üzüm

10 adet kayısı

8 adet kuru incir

Bir tutam kaya tuzu

1 çorba kaşığı gül suyu

4 litre su

1 su bardağı üzüm pekmezi

1 su bardağı tüm fındık

1 çay bardağı kuş üzümü

Not: Süslemesi tercihe göre seçilebilir

PEKMEZLİ AŞURE NASIL YAPILIR?

Bir gece önceden:

Aşurelik buğday sıcak su ile fasulye ve nohut ise soğuk su ile ıslatılır.

Kuru üzüm, kuş üzümü ıslatılır.

Pişirme işleminin yapılacağı gün:

Kuru incir, kuru kayısı sabahtan ıslatılır.

Fasulye ve nohut iyice yıkandıktan sonra kaynatılır ve ayrı ayrı haşlanır.

Buğday, bir tutuam tuz ile 4 litre suyun içinde iyice şişip yumuşayana kadar 30 dakika kadar kaynatılır.

Kuru üzüm ve kuş üzümü ilave edildikten sonra karışım iyice kendini bırakana kadar pişirlir.

Ocaktan almaya yakın kuru kayısı, kuru incir, pekmez, tüm fındık ve gül suyu eklenir. Bir süre kaynatılır.

Tezgahta bir süre dinlendikten sonra aşure kaselerine bölünerek soğumaya bırakılır. Soğuma işleminden sonra tercihe göre süsleme işlemi yapılır.

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