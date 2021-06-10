Emine Erdoğan: Halkımız Sıfır Atık Projesi'ni çok iyi sahiplendi
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Emine Erdoğan: Halkımız Sıfır Atık Projesi'ni çok iyi sahiplendi

Emine Erdoğan: Halkımız Sıfır Atık Projesi'ni çok iyi sahiplendi
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'nin başarıya ulaştığını belirterek, "Halkımız gerçekten çok iyi sahiplendi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'nin başarıya ulaştığını belirterek, "Halkımız gerçekten çok iyi sahiplendi. Eğer sahiplenmeselerdi, hepsi boşa giderdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Yerleşimleri Programı (Habitat) tarafından 2 Haziran'da kendisine verilen 'Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu' ödül töreninde, radyo programcısı ve YouTuber Adem Metan'a açıklamalarda bulundu.Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'nin başarılı olduğunu belirterek, "Halkımız gerçekten çok iyi sahiplendi. Eğer sahiplenmeselerdi, hepsi boşa giderdi. Ne bakanlık ne bizim öncülüğümüz işe yaramayabilirdi ama içselleştirdiler. İlk başta biraz tenkit olsa bile anladılar bunun çok faydalı bir girişim olduğunu. Tabi biraz korona etkiledi. İnşallah korona geçtikten sonra daha hızlı bir şekilde projelerimize devam edeceğiz" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

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Emine Erdoğan: Halkımız Sıfır Atık Projesi'ni çok iyi sahiplendi - Haberler
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