Emine Erdoğan Evita Müzesi'ni Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte G20 Liderler Zirvesi sebebiyle Arjantin'in başkenti Buenos Aires ziyaretinde bulunan Emine Erdoğan, Evita Müzesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte G20 Liderler Zirvesi sebebiyle Arjantin'in başkenti Buenos Aires ziyaretinde bulunan Emine Erdoğan, Evita Müzesi'ni ziyaret etti.
Müze girişinde karşılanan Emine Erdoğan, rehberlerden bilgi alarak müzeyi gezdi ve müzenin ziyaret defterini imzaladı. - İstanbul