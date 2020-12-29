Emine Erdoğan'dan kadın cinayetlerine ilişkin açıklama: Kalbimizde yeni yaralar açıyor
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Emine Erdoğan'dan kadın cinayetlerine ilişkin açıklama: Kalbimizde yeni yaralar açıyor

29.12.2020 21:43 | Son Güncelleme: 29.12.2020 22:10
Emine Erdoğan'dan kadın cinayetlerine ilişkin açıklama: Kalbimizde yeni yaralar açıyor

Türkiye'de bir günde 3 kadın cinayeti işlenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kadınları katleden canilerin en ağır cezaları alması gerektiğini belirten Emine Erdoğan, "Her kadın cinayeti kalbimizde yeni yaralar açıyor" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Her kadın cinayeti kalbimizde yeni yaralar açıyor. Kadınlarımızı katleden canilerin en ağır cezayı almalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, kadın cinayetlerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Her kadın cinayeti kalbimizde yeni yaralar açıyor. Kadınlarımızı katleden canilerin en ağır cezayı almalarını bekliyoruz. Yitirdiğimiz tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum."

BİR GÜNDE 3 KADIN CİNAYETİ İŞLENDİ

Türkiye'de bir günde 3 kadın cinayeti işlendi. İstanbul'da akademisyen Aylin Sözer, Kemal Delbe tarafından, Malatya'da Selda Taş evli olduğu Mehmet Taş tarafından, Gaziantep'te Vesile Sönmez ise oğlu Uğur Dönmez tarafından öldürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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