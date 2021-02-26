Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü el ele fotoğrafları ile kutladı: İyi ki doğdun

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Bugün 67 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan için sosyal medyadan birçok kutlama mesajı yayınlandı. En anlamlı paylaşım ise Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan'dan geldi. El ele çekildikleri bir fotoğrafı "İyi ki doğdun" mesajıyla paylaşan Emine Erdoğan'ın bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

26 Şubat 1954 tarihi doğumlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün itibarıyla 67 yaşına girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan için sosyal medyada #İyikiDoğdunMilletinAdamı etiketi ile binlerce tweet atıldı. Kullanıcılar hem fotoğraf hem mesaj yayınlayarak Cumhurbaşkanı'nın doğum gününü kutladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN"

Bu paylaşımların en anlamlısı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan geldi. Hem Twitter hem Instagram hesaplarından saat 00.01'de eşi Erdoğan'ın elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşan Emine Erdoğan, "İyi ki doğdun" mesajını yazmayı da ihmal etmedi.

"MİLLETİN HİZMET YOLUNDA NİCE YAŞLARA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü vesilesiyle, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) sosyal medya hesabından da kutlama videosu paylaşıldı. Paylaşılan videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik ve şimdiki fotoğrafları kullanılarak, "Mücadele için yola çıktığında, anaların duasını aldığında, gönül bağı kurduğunda, çocukların gülüşünde, mazlumun yanında, engelleri kaldırdığında, aynı sofrada, iyi ki vardın, iyi ki varsın, iyi ki doğdun. Millete hizmet yolunda nice yaşlara." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşılan video binlerce kişi tarafından beğenildi. Yüzlerce kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgilerini iletti.