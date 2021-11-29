Emine Erdoğan, Aşkabat'ta Türkmen-Türk Okulunu ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emine Erdoğan, Aşkabat'ta Türkmen-Türk Okulunu ziyaret etti

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel
Emine Erdoğan, Aşkabat'ta Türkmen-Türk Okulunu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Türkmen-Türk Okulunu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Türkmen-Türk Okulunu ziyaret etti.

Ziyarette, Emine Erdoğan'ı Türkmen-Türk Okulu öğrencileri çiçeklerle karşıladı ve kısa bir müzik dinletisi sundu.

Öğrencilerle bir araya gelen Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla getirilen kitapları hediye etti.

Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi kapsamında yeni kütüphane yapılan okula 5 bin kitap hediye edildi.

Emine Erdoğan'a okul ziyaretinde Türkmenistan Milli Eğitim Bakanı Gurbangül Atayeva, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Müşaviri Sevil Uygun İlikhan, Aşkabat Büyükelçiliği MEB Müşavir Vekili Ayhan Işık, Bakan eşleri Nebahat Özer, Hülya Çavuşoğlu, Şule Akar, Ümmü Eymen Muş, Ahu Pakdemirli, Nilüfer Karaismailoğlu, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral'ın eşi Özgür Dünya Oral da katıldı.

METRODAKİ BIÇAKLI SALDIRGANIN BABASI: YA BİRİNE ZARAR VERSEYDİ, BEN RAZI MIYIM? VİCDAN AZABINDAN BEN DE GİDECEKTİM

METRODAKİ BIÇAKLI SALDIRGANIN BABASI: YA BİRİNE ZARAR VERSEYDİ, BEN RAZI MIYIM? VİCDAN AZABINDAN BEN DE GİDECEKTİM

 Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözümün...

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözümün...

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title