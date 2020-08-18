Emine Bulut kimdir? Emine Bulut olayı nedir? Emine Bulut neden öldü? Emine Bulut, bir yıl önce Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kızının gözü önünde gerçekleşen olay anında Bulut'un sarfettiği sözler uzun süre hafızalardan silinmedi. Peki, Emine Bulut olayı nedir?

Fedai Varan, boşandığı eşi Emine Bulut'u bir süre takip ederek yol üzerinde yer alan kafede kızının gözleri önünde bıçaklayarak canına kıymıştı.Olayın hemen ardından Varan yakalanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İişte, ayrıntılar...

EMİNE BULUT KİMDİR?

Bulut 1981 yılında Kırıkkale'de doğdu. 18 Ağustos 2019'da Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan tarafından takip edilerek bir kafeye sokulan Emine Bulut, on yaşındaki kızının gözleri önündeeski eşi Fedai Varan tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

EMİNE BULUT OLAYI NEDİR?

18 Ağustos 2019 tarihinde Kırıkkale, Menderes Caddesi'nde bulunan bir kafede yaşanan olayda Fedai Varan isimli eski eş, dört yıl önce boşandığı Emine Bulut ve kızını takip ederek bir kafeye soktu ve ardından Emine Bulut ile tartışmaya başladı. Bulut'un eski eşi Fedai Varan, yanında getirdiği bıçakla Bulut'a saldırarak vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Kızının "Anne! Ne olur, ölme!" feryatlarıyla birlikte "Ölmek istemiyorum!" diye yardım isteyen Bulut, gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı.

Emine Bulut'u öldüren eski eş Fedai Varan, olayın ardından kısa sürede yakalandı. Sonrasında yaptığı açıklamada, "Çocuğun velayeti için tartıştık, kötü söz etti, ardından bıçakladım." savunma yapsa da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, yargılama sonrası ömür boyu müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.