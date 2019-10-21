Emine Bulut davası: Cumhuriyet Başsavcılığı kararı istinaf edecek

21.10.2019 17:48

Emine Bulut'u boğazından bıçaklayarak öldüren eski eşi Fedai Varan hakkında hiçbir ceza indirimi uygulanmadan "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi. Sanığın "canavarca hisle" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından "ağırlaştırılmış müebbet" cezası almaması eleştirilere neden oldu.



Kamuoyunda büyük tepki toplayan Emine Bulut cinayetinin karar duruşması pazartesi günü Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. "Canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan sanık Fedai Varan "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Euronews.com'da Görüntüle