Emina Jahovic'ten nafaka açıklaması: Mahkeme ne karar verirse onu uygulayacağız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Emina Jahovic'ten nafaka açıklaması: Mahkeme ne karar verirse onu uygulayacağız

Hürriyet - Haberler | Magazin
Emina Jahovic'ten nafaka açıklaması: Mahkeme ne karar verirse onu uygulayacağız

Önceki gün Bebek'te görüntülenen Jahovic, eski eşinin nafaka ödemediği haberleri hatırlatılınca "Benim diyebileceğim hiçbir şey yok. Mahkeme ne karar verirse onu uygulayacağız. Yanlış bir şey yapmak istemiyorum ama bazı dengeler var, onları korumamız lazım" dedi.

Önceki gün Bebek'te görüntülenen Jahovic, eski eşinin nafaka ödemediği haberleri hatırlatılınca "Benim diyebileceğim hiçbir şey yok. Mahkeme ne karar verirse onu uygulayacağız. Yanlış bir şey yapmak istemiyorum ama bazı dengeler var, onları korumamız lazım" dedi.

Şu anda nafaka alıp almadığı sorulan şarkıcı, "Onu konuşmayalım, mahkeme kararı çıktıktan sonra öğreneceksiniz. Ben çalışıyorum, çocuklar için buradayım. Tabii ki babası da çocukları çok seviyor, o da onlar için elinden geleni yapıyor ama dediğim gibi denge oturtmamız gerek" şeklinde konuştu.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal İhsan Yavuz Ali İhsan Su Vladimir Putin Ali İhsan Yavuz
Magazin Tülin Özen Aleyna Tilki Burcu Biricik Cemal Can Canseven
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Mesut Bakkal İsmail Kartal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Emina Jahovic'ten nafaka açıklaması: Mahkeme ne karar verirse onu uygulayacağız - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 07:42:08. #1.15#
title