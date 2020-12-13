Emina Jahovic: Kozmetik işi pandemiden etkilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Emina Jahovic: Kozmetik işi pandemiden etkilendi

13.12.2020 09:18 | Son Güncelleme: 13.12.2020 09:23
Emina Jahovic: Kozmetik işi pandemiden etkilendi

Önceki akşam Etiler'de görüntülenen ünlü şarkıcı, markasıyla ilgili sorular üzerine "Biz de pandemiden etkilendik, yine de şimdilik iyi gidiyoruz" dedi.

Önceki akşam Etiler'de görüntülenen ünlü şarkıcı, markasıyla ilgili sorular üzerine "Biz de pandemiden etkilendik, yine de şimdilik iyi gidiyoruz" dedi. Emina Jahovic, "Eski eşiniz Mustafa Sandal'la birbirinize küstüğünüz doğru mu?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Hayır, çıkan haberler doğru değil. Mustafa'yla konuşuyoruz."

Kaynak: Hürriyet

İlgili Haberler

Ceren Özcan: Pandemi sonrası seyahat trendleri değişecek
Ceren Özcan: Pandemi sonrası seyahat trendleri değişecek
'Pandemi döneminde tüm bireyler beslenmesine dikkat etmeli'
'Pandemi döneminde tüm bireyler beslenmesine dikkat etmeli'
Cihangir Ceyhan: Pandemide 96 kilo olmuştum
Cihangir Ceyhan: Pandemide 96 kilo olmuştum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Serdar Ortaç Demet Akalın Perihan Savaş
Spor Adem Ljajic Ersun Yanal Pierre Webo Mauricio Lemos Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Tbmm Bakan Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Emina Jahovic: Kozmetik işi pandemiden etkilendi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 09:22:36. #1.15#
title