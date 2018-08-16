Emina Jahovic Boşanma Stresinden Kilo Verdi, Mustafa Sandal Kas Yaptı
Haziran ayında Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliklerini sonlandıran Emina Jahovic, oğlu Yaman'a ayrılık sebebini açıklayamadığı için stresten 10 kilo verdi, Sandal ise spora ağırlık vererek kas yaptı.
Mustafa Sandal ile 10 yıllık evliliğini, geçen haziranda sona erdiren Emina Jahovic, yaşadığı stres yüzünden aşırı derecede zayıfladı. Ünlü şarkıcı ise eski eşinin aksine spora ağırlık vererek fit vücuduyla dikkat çekti.
OĞULLARINA BOŞANMAYI AÇIKLAYAMAYINCA STRESE GİRDİ
Sırbistan'ın önemli gazetelerinden Kurir'e konuşan güzel şarkıcı, oğulları Yaman (10) ve Yavuz'un (6) daha çok küçük olduğunu ve boşanmayla ilgili konuları onlara açıklayamadığını belirtti. Yaman'ın bazı şeylerden haberdar olduğunu dile getiren Jahovic, "Yaman çok hassas bir çocuk. Boşanmamızı ona açıklamakta zorluk çekiyorum.
"OĞLUM UYUMAMAYA BAŞLADI"
Son dönemde uyku uyumamaya başladı ve bu da beni çok fazla üzüyor" ifadelerini kullandı. Kız kardeşinin psikiyatrist olduğuna dikkat çeken Sırp şarkıcı, "Sürekli kardeşimle çocuklarıma boşanma sonrası nasıl davranılması konusunda fikir alışverişinde bulunuyorum" dedi.
EMİNA ERİDİ, MUSTAFA KAS YAPTI
Emina'nın stresten kilo verdiği bu dönemde Mustafa Sandal da spor hayatına ağırlık vererek kas yapmaya başladı. Sandal, sık sık vücudunu gösteren fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşıyor.
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evlenmek cahil işi bu devrideCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Adamın donuna kadar aldın daha ne olacak. . . Bir canı kalmış. Yakında onada göz dikersin gibi geliyor.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BAZI AYRILIKLAR INSANI GUZELLEŞTIRIR .... SEN GITTIN BEN COK GÜZELLEŞTIM ...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Çok yazık oldu keşke ayrılmasalardı.Maşallah çok tatlı çocuklarıda var.İnşallah zaman içinde geri birleşirler..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Yabanci kadinlar eslerini aldattiklari zaman kocalarina ne olmus der bizimkiler özentinin sonu budurCevap Yaz 1 Yayından Kaldır