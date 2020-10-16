Emin Pazarcı kimdir? Emin Pazarcı kaç yaşında, aslen nereli?
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Emin Pazarcı kimdir? Emin Pazarcı kaç yaşında, aslen nereli?

16.10.2020 09:05 | Son Güncelleme: 16.10.2020 09:19
Emin Pazarcı kimdir? Emin Pazarcı kaç yaşında, aslen nereli?

Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı aslen nereli sorusu aratılıyor. Gazi Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitim gördü. Ardından Yeni Sözcü Dergisi'ni çıkardı. İşte, Emin Pazarcı biyografisi hayatı...

Gazeteci Emin Pazarcı, Akajans, Tercüman'da muhabir olarak yer aldı. 1995 yılında Akşam gazetesinde yazar ve Ankara temsilcisi olarak görev almaya başladı. Aynı zamanda okuduğu üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı. Emin Pazarcı kim?

EMİN PAZARCI KİMDİR?

Pazarcı, İstanbul'da doğdu. Gazi Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitim gördüğü sırada medyaya adım attı. Avni Özgürel ile beraber Yeni Sözcü Dergisi'ni çıkarttı dergi 1980 darbe döneminde kapatıldı.

Ardından Akajans, Tercüman gibi kurumlarda muhabir olarak görev aldı. Uzun süre diplomasi, parlamento, ekonomi ve savaş muhabirliği gibi görevlerde yer aldı. Tercüman Gazetesinde Haber müdürlüğü ve yazarlığı yaptı. 1995'de Akşam Gazetesinde yazar ve Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı. Flash Tv'de Nargile Kahvesi ve Güne Başlarken, TRT'de 9. Senfoni, Kanal A'da Gündem ve İnce Çizgi gibi kurumlarda programlar hazırladı.

Gazi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Emin Pazarcı yazmış olduğu Kurt Bakışı ve Gizli Alemler isimli kitapları çeşitli ödüller aldı. 2016 yılında Beyza Arbaş ile nikah masasına oturdu.

Kitapları:

Kurt Bakışı (2008)

Gizli Alemler (Muzaffer Karakaş ile, 2009)

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