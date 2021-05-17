Emin Gürses kimdir? Emin Gürses kaç yaşında, nereli?

Emin Gürses, son zamanlarda adı sıkça aratılan isimler arasında yer alıyor. Sakarya Üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümü öğretim üyesi olarak çalışan Gürses'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Emin Gürses'e dair bilinenleri sizin için derledik. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Emin Gürses, son zamanlarda adı sıkça aratılan isimler arasında yer alıyor. Sakarya Üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümü öğretim üyesi olarak çalışan Gürses'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Emin Gürses'e dair bilinenleri sizin için derledik. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMİN GÜRSES KİMDİR?

Emin Gürses, 3 Haziran 1957 yılında Rize'de doğan Türk akademisyendir.

Marmara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Londra Metropolitan ve Londra üniversitelerinde (SOAS, Birkbeck College ve LSE) Siyaset Bilimi, Gelişme Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler dallarında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gördü. Gürses'in IRA, ETA, PKK, etnik milliyetçilik, Kafkaslar ve Ortadoğu üzerine pek çok makale ve kitabı bulunuyor.

Sakarya Üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümü öğretim üyesi olarak çalışan Gürses, Samanyolu TV de Açık görüş programını yapmış, Sky Türk, Ulusal Kanal ve Halk TV'deki tartışma programlarına katılmıştır. Gürses ayrıca Millî Güvenlik Akademisi bünyesinde öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.

Şubat 2008'de Ergenekon soruşturması'ndan gözaltına alınan Emin Gürses Ergenekon davasında terör örgütüne üye olma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme suçlamalarıyla tutuklu yargılanmaktaydı. 30 Ocak 2010 tarihinde dosya kapsamı, delillerin sahte olduğu veya hukuk dışı yollardan elde edildiğinin ortaya çıkması ve suç vasıflarının değişme ihtimali gerekçe gösterilerek tahliyesi yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli istihbarat ve psikolojik savaş uzmanlarındandır.

EMİN GÜRSES KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Emin Gürses 1957 doğumlu olup 64 yaşında ve Rizelidir.siyas