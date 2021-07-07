Emin Adanur kimdir? Emin Adanur kaç yaşında, nereli?
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Emin Adanur kimdir? Emin Adanur kaç yaşında, nereli?

Emin Adanur kimdir? Emin Adanur kaç yaşında, nereli?
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Bursaspor yönetimine liderlik eden Emin Adanur, 29. Bursaspor Kulübü'nün Başkanı Hayrettin Gülgüler olması ile birlikte vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Emin Adanur kimdir? Emin Adanur kaç yaşında, nereli?

Bu yıl başkan olamaması sebebi merak edilen Emin Adanur kimdir? Emin Adanur kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

EMİN ADANUR KİMDİR?

Bursaspor yönetimine liderlik eden ve40 milyon TL gibi önemli bir maddi destek koyacağını söyleyen Adanur, İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı'dır. 30 yaşında olan Emin Adalar, İnci Sözlük ve Uludağ sözlük sitelerinin de yarı hisselerine sahiptir.

EMİN ADANUR NEDEN BAŞKAN OLAMADI?

Kulüp üyeliğinin henüz 3 seneyi doldurmaması sebebi ile tüzük gereği resmî olarak başkan olamadı.

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