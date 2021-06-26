Emily Ratajkowski'nin üstsüz pozları olay oldu!
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Emily Ratajkowski'nin üstsüz pozları olay oldu!

Emily Ratajkowski'nin üstsüz pozları olay oldu!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Kısa bir süre önce anne olan İngiliz model ve oyuncu Emily Ratajkowski, kendisine ait olan bikini markasını tanıtmak için üstsüz pozlar verdi. İşte o kareler...

Doğum kilolarından kıs sürede kurtulan dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, kendi markasına ait bikinilerin tanıtımı için objektiflerin karşısına geçti.

30 yaşındaki model, altına giydiği leopar desenli bikinisi ile poz verirken göğüslerini elleri ile kapatarak poz verdi.

Geçen mart ayında doğum yapan Ratajkowski'nin kısa sürede forma girmesi dikkat çekti.

Model ve oyuncu Emily Ratajkowski, New York Magazine için kaleme aldığı bir makalede, 2012 yılında bir fotoğrafçı tarafından ağır şekilde taciz edildiğini itiraf etmişti.

30 yaşındaki Ratajkowski, bir dergi için yapılan çekimde fotoğrafçı Jonathan Leder'ın kendisine dokunarak tacizde bulunduğunu açıklamıştı.

Emily Ratajkowski'nin üstsüz pozları olay oldu!

Kaynak: Snob Magazin

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