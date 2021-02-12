eMilli Takımlar resmi sponsorluğunu JBL Quantum üstlendi
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eMilli Takımlar resmi sponsorluğunu JBL Quantum üstlendi

12.02.2021 12:38 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:42
eMilli Takımlar resmi sponsorluğunu JBL Quantum üstlendi

JBL Quantum eMilli takımlar resmi sponsoru oldu. Oyuncular için özel tasarlanan JBL'in Quantum serisi Türkiye'nin espor alanında gelişmelerine katkı sağlayacak.

Kulaklık ve hoparlör gibi önemli teknolojik ürünlerin yaratıcılarından JBL, Quantum markası ile eMilli Takımlar resmi sponsoru olduğunu duyurdu. JBL Quantum sponsor olduğu süre boyunca, FIFA ve UEFA'nın düzenlediği turnuvalarda mücadele edecek olan takımlarımıza her türlü desteği sağlayacak.

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eMilli Takımlar sponsorluklarına ilişkin detayları aktaran Aztek Teknoloji Satış Direktörü Nuran Zenginkuzucu yaptığı açıklamada, "JBL Quantum olarak ülkemizi yurt dışında başarı ile temsil edecek gençlerin yetişmesine destek olma sorumluluğumuzla eMilli Takımlarımızın sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. eMilli Takımlar sponsorluğumuz ile ülkemizin espor alanında gelişmesini, gençlerin başarılarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Espor alanında Türkiye'yi en iyi noktaya taşımak için mücadele eden eMilli Takımlarımıza desteklerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

eMilli Takımlar resmi sponsorluğunu JBL Quantum üstlendi
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