Emeti nineden jandarma ekiplerine "kahveli" teşekkür
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Yeşilyurt Mahallesi, Jandarma, Menteşe, Muğla, Güncel

Emeti nineden jandarma ekiplerine "kahveli" teşekkür

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayınca ihtiyaçları için yardım isteyen 80 yaşındaki Emeti Yıldırım, kapısına kadar gelen jandarma ekiplerine ikramda bulunduğu kahveyle teşekkür etti.

04.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:23
Emeti nineden jandarma ekiplerine 'kahveli' teşekkür

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayınca ihtiyaçları için yardım isteyen 80 yaşındaki Emeti Yıldırım, kapısına kadar gelen jandarma ekiplerine ikramda bulunduğu kahveyle teşekkür etti.

Kentte Kovid-19 tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ile kronik hastalığı olanların ihtiyaçları polis, jandarma, yerel yönetimler, AFAD ve Türk Kızılayı tarafından karşılanmaya devam ediyor.

Eczaneden markete kadar farklı pek çok ihtiyacı olanlara yardımcı olan ekipler, talep edilenleri adreslere kadar götürüyor.

Yeşilyurt Mahallesi'nde yalnız yaşayan Emeti Yıldırım da ihtiyaçları karşılananlar arasında bulunuyor.

Yıldırım, kendisini ziyaret eden jandarma ekiplerine kahve ikram etmeden göndermeyeceğini belirtti.

Ekipten bir kadın astsubayın da yardımıyla evinin mutfağına girerek yaptığı kahveyi ikram eden Yıldırım, sohbet ettiği jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Emeti ninenin tüm ihtiyaçları karşılanıyor

Yıldırım, AA muhabirine, tüm isteklerinin jandarma tarafından hızlı şekilde karşılandığını söyledi.

Herkese evde kalmaları konusunda çağrıda bulunan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden, milletimizden, askerimizden Allah razı olsun. İnşallah bu hastalık kısa sürede biter. Allahım milletimize şifa versin." dedi.

Geçim kaynağının olmadığını, devletin bağladığı yaşlılık aylığıyla geçindiğini anlatan Yıldırım, kaymakamlıkça ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Yıldırım, jandarma ekiplerinin mahallelerine her gelişlerinde kendisini mutlaka ziyaret ettiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her şeyimizi getiriyorlar, sağ olsunlar. Eşim öleli 40 yıl oldu. İki çocuğum var ama onlar Muğla dışında. Yalnız yaşıyorum ama jandarmadaki evlatlarım bana hiç yalnızlığımı hissettirmiyor. Sürekli gelip kontrol ediyorlar. Hiç nankör olmayalım. Jandarma gece gündüz yardımıma koşuyor.

Biz kapıdan çıkmıyoruz ancak tüm ihtiyaçlarımız görülüyor. Onlar da benim evladım."

Mahalle Muhtarı Süleyman Boz da mahallelerinin yaklaşık 3 bin nüfuslu olduğunu, 800 civarında da 65 yaş üstü kişinin yaşadığını kaydetti.

İleri yaştakilerin ihtiyaçlarına yetişmek için çaba sarf ettiklerini belirten Boz, en büyük yardımcılarının günün 24 saati ihtiyaçları geri çevirmeyen jandarma ekipleri olduğunu dile getirdi.

Emeti nineden jandarma ekiplerine 'kahveli' teşekkür

Kaynak: AA

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Emeti nineden jandarma ekiplerine "kahveli" teşekkür
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