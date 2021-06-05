Emet'te toplu yemek veren işletmeler denetlendi

Kütahya'nın Emet ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından toplu yemek verilen işletmelerin denetlendiği bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından toplu yemek verilen işletmelerin denetlendiği bildirildi.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Teknik personellerimiz tarafından Eti Maden İşletmeleri Müdürlüğü ve ona bağlı şirketlerin gıda denetimleri yapılmıştır. Yapılan denetimlerde, depolarda ve yemek yapım alanında kurallara harfiyen uyulduğu görülmüştür. Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan bu denetimlerde gerekli özen gösteren Eti Maden İşletmeleri Müdürlüğü yemekhane personellerine teşekkür ederiz ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı