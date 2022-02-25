Emet'te otomobil takla attı: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emet'te otomobil takla attı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Emet'te otomobil takla attı: 1 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde kaygan yolda otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde kaygan yolda otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şükrü K. (35) yönetimindeki 64 FB 684 plakalı araç Emet ilçesine bağlı Çerte köyü yakınlarında kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini sonucu takla atarak şarampole devrildi.

İhbar sonrası kaza yerine sağlık ekipleri, Emet Belediyesi ve Emet Bor İşletmesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ayakları şoför mahalline sıkışan şoförün annesi Nazire K.'yı sıkıştığı yerden Emet Bor İşletmesi kurtarma ekipleri çıkardı. Ayaklarında kırıklar olduğu belirlenen Nazire K. ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (MA-EFE-) - KÜTAHYA

Emet'te otomobil takla attı: 1 yaralı

Emet'te otomobil takla attı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Tragger, Kütahya, Çerte, Bor, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title