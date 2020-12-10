Emet'te jandarmadan sıkı denetim
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Emet'te jandarmadan sıkı denetim

10.12.2020 10:42 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:47
Emet'te jandarmadan sıkı denetim

Kütahya'nın Emet İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Emet ilçesi Yeniceköy yol ayrımında yapılan uygulamada, 2 aracın trafikten men edildiği çeşitli nedenlerle 5 araca cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Kütahya'nın Emet İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Emet ilçesi Yeniceköy yol ayrımında yapılan uygulamada, 2 aracın trafikten men edildiği çeşitli nedenlerle 5 araca cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Emet İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş ekipleri tarafından Emet Hisarcık yolunda, 15.00 ile 17.00 saatleri arasında halkın huzur ve güveni için sürücü belgesi, Hes kodu sorgulama, ve Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada 2 araç trafikten men edilirken, 5 araca çeşitli nedenlerle 972 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi. - KÜTAHYA

Emet'te jandarmadan sıkı denetim
Emet'te jandarmadan sıkı denetim
Emet'te jandarmadan sıkı denetim
Emet'te jandarmadan sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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