Emet ilçesine Tavşanlı'dan gelen tali yollar kapatıldı
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Emet ilçesine Tavşanlı'dan gelen tali yollar kapatıldı

Kütahya'nın Emet ilçesine gelmek için alternatif olrak kullanılan yolların Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kontrolsüz gidişi önlemek amacıyla kapatıldığı bildirildi.

Emet ilçesine Tavşanlı'dan gelen tali yollar kapatıldı
30.05.2020 08:14 | Son Güncelleme: 30.05.2020 08:17

Kütahya'nın Emet ilçesine gelmek için alternatif olrak kullanılan yolların Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kontrolsüz gidişi önlemek amacıyla kapatıldığı bildirildi.

Emet ilçesi Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan, yaptığı açıklamda, "Köyümüz üzerinden Emet ilçemize giden tali köy yolları Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle izinsiz ve kontrolsüz olarak giriş ve çıkışların engellenmesi için Tavşanlı ilçe Hıfzıssıhha kurulu kararınca toprak dökülmek suretiyle kapatılmıştır. Tavşanlı ilçesi/Emet-Kışlademirli Köyü yolu ve Tavşanlı ilçesi/ Emet-Dereli Köyü girişi, ikinci bir karar alınana kadar açılmayacaktır" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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