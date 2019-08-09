Emet Heyeti'nden Karayolları Bölge Müdürü'ne 'hayırlı olsun' ziyareti

09.08.2019 11:14

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve beraberindeki heyet kısa bir süre önce Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'ne atanan Mehmet Aşık'ı Bursa'da makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Ziyarette, Emet ilçesini çevre ilçelere bağlayan Emet-Simav, Emet-Çavdarhisar ve Emet-Tavşanlı yolu hakkında istişarelerde bulunuldu.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "İlçemiz ve ilçeler arası devam eden yol çalışmaları, Emet çevre yolu çalışmaları hakkında istişarelerde bulunarak, beklentilerimizi ve taleplerimizi görevine yeni atanan Karayolları 14. bölge müdürlüğüne atanan Mehmet Aşık'a ileterek destek istedik" dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, günün anısına Bölge Müdürü Mehmet Aşık'a çini vazo takdim etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA