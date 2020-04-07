Emet Esnaf Odası'ndan tüm esnaflara maske, eldiven ve dezenfektan
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Kütahya, Emet, Yaşam

Emet Esnaf Odası'ndan tüm esnaflara maske, eldiven ve dezenfektan

Kütahya'nın Emet ilçesinde Esnaf Odası Başkanlığı tarafından Emet ilçesinde hizmet veren esnaflara maske ve eldiven dağıtımı gerçekleştirildi.

07.04.2020 09:35 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:35
Emet Esnaf Odası'ndan tüm esnaflara maske, eldiven ve dezenfektan

Kütahya'nın Emet ilçesinde Esnaf Odası Başkanlığı tarafından Emet ilçesinde hizmet veren esnaflara maske ve eldiven dağıtımı gerçekleştirildi.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Esnaf Odası Başkanı Abdullah Ünal ile birlikte Emet ilçe merkezinde bulunan esnaflara maske, eldiven ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirdi.

Esnaflara, yaşanan hassas dönemde hem kendileri hemde toplum için uyulması gereken kurallar üzerine sohbetler edilirken, hep birlikte bu sıkıntılı dönemin aşılacağı mesajları verildi.

Emet Esnaf Odası Başkanı Abdullah Ünal, yaptığı açıklamda, "Esnafların salgın hastalıkla mücadele en çok mağdur olan kesim konumunda olduğuna biliyoruz. Esnaf odası olarak, bizler esnaflarımızı salgın hastalığa karşı koruma adına, maske, eldiven ve dezenfekte ürünlerimizi dağıtıyoruz. Daha önce ifade ettiğimiz gibi hükümetimizden de esnaflarımızı etkin bir ekonomik karantinaya almalarını bekliyoruz' dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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