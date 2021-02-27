Emel Müftüoğlu: Ajda ve Sezen'i kastetmedim
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Emel Müftüoğlu: Ajda ve Sezen'i kastetmedim

27.02.2021 09:02 | Son Güncelleme: 27.02.2021 09:06
Emel Müftüoğlu: Ajda ve Sezen'i kastetmedim

Emel Müftüoğlu önceki gün kendisi gibi şarkıcı kızı Çağrı Müftüoğlu'yla Nişantaşı'ndaydı.

Emel Müftüoğlu önceki gün kendisi gibi şarkıcı kızı Çağrı Müftüoğlu'yla Nişantaşı'ndaydı.

Müftüoğlu, fizik tedavisi için bir kliniğe geldiğini söyledi. Ünlü şarkıcıya bir röportajındaki "Yaşı gelenler müziği bırakmalı" açıklaması hatırlatıldı.

Müftüoğlu, sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getirdi: "Ben o açıklamada Ajda Pekkan ya da Sezen Aksu'yu kastetmedim. Müziği bırakması gereken kişilerin genç nesile kendini aktaramayan şarkıcılar olduğunu söyledim. Yoksa Ajda ve Sezen mevzubahis bile olamaz... Onlar çoğu engeli aşmış, hala üretim yapan insanlar."

Ünlü şarkıcının botundaki "Negatif" kelimesi ve maskeli emojiler dikkat çekti.

Kaynak: Hürriyet

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