Emel Müftüoğlu'nun son görüntüsü şaşırttı

Ünlü sanatçı Emel Müftüoğlu (59), geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Müftüoğlu'nun tarzı ve son görüntüsü sevenlerini şaşırttı

Yakın arkadaşı Ayşe Yıldız ile birlikte alışverişe çıkan Müftüğüoğlu, bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceledikten sonra soluğu açık alanda bulunan bir restoranda aldı.

GİYİM TARZI ÇEVREDEKİLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Burada arkadaşı Ayşe Yıldız ile oturan ve yemek yiyen ikiliye ilerleyen saatlerde birkaç yakın dostu da eşlik etti. Ayrıca Emel Müftüoğlu rengarenk giyim tarzı da dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Snob Magazin