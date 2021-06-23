Emel Dereli kimdir? 2020 Olimpiyatları Gülle atma ve Disk atma Emel Dereli kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Türkiye'nin disk atma ve gülle atma branşlarında yer alan Milli gururlarımızdan Emel Dereli, halen, açık havadaki 18,57 ve salondaki 18,36'lık dereceleriyle kadınlar gülle atma Türkiye rekorlarının sahibidir. 50'ye yakın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan Emel Dereli kimdir? Emel Dereli kaç yaşında, aslen nerelidir?

Ukrayna'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Şampiyonası'nda 20,14 metrelik atışıyla gençlerde 20 metreyi aşan iki kadın sporcudan biri olarak şampiyona rekorunu kırmayı başaran ve 2012 ve 2013 yıllarındaki Balkan şampiyonalarında üç gümüş madalya kazanan Emel Dereli hakkındaki detaylı bilgiler ve biyografisi haberimizde.

EMEL DERELİ KİMDİR?

Emel Dereli 25 Şubat 1996 yılında Zonguldak'ta doğan, Türk atlet. Disk atma ve gülle atma branşında yarışan Dereli 2012'den beri Fenerbahçe sporcusudur.

Dereli halen, açık havadaki 18,57 ve salondaki 18,36'lık dereceleriyle kadınlar gülle atma Türkiye rekorlarının sahibidir.

Doğum yeri olan Zonguldak'ta parlayan Dereli, 2008-2012 arasında 50'ye yakın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Zonguldak Ticaret Meslek Lisesi öğrencisi Dereli, 2008 yılında gülle atmaya başladı. Kısa sürede elde ettiği derecelerle 2010'da milli takıma davet edilen Emel Dereli, okullar ve kulüplerarası şampiyonalarda 30'un üzerinde Türkiye birinciliği elde etti. 2010 ve 2011'de Balkan Yıldızlar Şampiyonası'nda ve 2011 Haziran ayında Eskişehir'de yapılan Balkan Gençler Şampiyonası'nda şampiyon oldu. 2011 Nisan ayında Sırbistan'da yapılan 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. 2012 Temmuz ayında ise Barselona'daki Dünya Gençler Şampiyonası'nda yedinci oldu.

Başarılarının ardından 2012 yılında Fenerbahçe'nin atletizm takımına transfer olan Emel Dereli, 2012 ve 2013 yıllarındaki Balkan şampiyonalarında üç gümüş madalya kazandı.

İspanya'nın Castellon kentinde yapılan 2013 Avrupa Atmalar Kış Kupası'nda 23 yaş altı kategorisinde ilk hakkında 16,78, ikinci hakkında ise 16,71'lik derece elde etti. Diğer dört hakkı faulle sonuçlanan Dereli, en iyi derecesi olan 16,78 metre ile 9 sporcu arasında ilk sırada yer almayı başardı. Aynı yıl Ukrayna'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Şampiyonası'nda 20,14 metrelik atışıyla gençlerde 20 metreyi aşan iki kadın sporcudan biri olarak şampiyona rekorunu kırmayı başardı. 2014 Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 16,55 metrelik atışı ile dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazanmıştı.

Temmuz 2016'da Amsterdam'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında bronz madalyayı kazandı.