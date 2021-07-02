Emekliler Bayraktar'ı 4. kez başkan seçti
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Emekliler Bayraktar'ı 4. kez başkan seçti

Emekliler Bayraktar'ı 4. kez başkan seçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Trabzon Şube Başkanlığı seçimlerinde Burhan Bayraktar 4. kez başkan seçildi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Trabzon Şube Başkanlığı seçimlerinde Burhan Bayraktar 4. kez başkan seçildi.

Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde yapılan genel kurula üyeler büyük ilgi gösterdi. İşçi Emeklileri Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün'ün de katıldığı seçimde Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez ile Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de hazır bulundu.

Genel Kurul'da konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç her zaman emeklilerin yanında olduklarını ve üzerlerine düşeni yerine getirdiklerini kaydetti. TÜED Trabzon Şube Başkanı Burhan Bayraktar 3 dönemde yapılan çalışmalarla ilgili üyelere ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından oy kullanımına geçilirken, Bayraktar 602 oy alarak 418 oy alan rakibi İsmail Sağlam'ı farklı geçerek 4. kez başkan seçildi. - TRABZON

Emekliler Bayraktar'ı 4. kez başkan seçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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