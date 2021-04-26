Emekli uzman erbaş, 47 sikkeyle yakalandı
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Emekli uzman erbaş, 47 sikkeyle yakalandı

Emekli uzman erbaş, 47 sikkeyle yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, 1'i emekli uzman erbaş olan 2 şüphelinin üzerinde jandarma ekiplerince yapılan aramada 47 sikke ele geçirildi.

SİVAS'ta, 1'i emekli uzman erbaş olan 2 şüphelinin üzerinde jandarma ekiplerince yapılan aramada 47 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Komutanlığı ekipleri ihbar doğrultusunda merkeze bağlı Mescitli köyü yakınlarındaki dinlenme tesisinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli uzman erbaş H.Y. (48) ve A.Y.'nin (21) üzerinde arama yaptı. Aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 47 sikke ele geçirildi. Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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