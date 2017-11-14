Emekli Polisin Ölümüne Sebep Olan Şahıslardan Biri Tutuklandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde otomobil ile emekli polis memuruna çarparak ölümüne sebep olan şahıslardan biri tutuklandı.



Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesinde 11 Kasım'da meydana geldi. Akşam saatlerinde bir otomobilin çarptığı emekli polis memuru Özcan Özdemir hayatını kaybetti. Şahıslar ise otomobille olay yerinden kaçtı.



Emekli polis memuru Özcan Özdemir'in ölümüne sebep olan şahısları yakalamak için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri çalışma başlattı. G.Ö. (28) ve F.Ö. (23) Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yakalandı.



Suçlarını itiraf eden ve polisten korktukları için kaçtıklarını beyan eden G.Ö. ve F.Ö. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Emekli polisin ölümüne sebep olan şahıslar Kocaeli Adliyesi'nde Taksirle Adam Öldürme suçundan hakim karşısına çıkarıldı. F.Ö. serbest bırakılırken, diğer şahıs G.Ö. tutuklanarak Kandıra Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna götürüldü. - KOCAELİ