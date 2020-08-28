Emekli polis zehirlenen kediler için komşularından şikayetçi oldu
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Emekli polis zehirlenen kediler için komşularından şikayetçi oldu

Kartal'da ikamet eden emekli polis memuru Adem Meydaneri, apartmanın bahçesinde bakmış olduğu yavru kedilerin cansız bedeni ile karşılaştı. Bunun üzerine hemen polisi çağıran Meydaneri, önceden kediler dolayısıyla tartıştığı komşularından şikayetçi oldu.

28.08.2020 09:10 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:25

Kartal, Hürriyet mahallesi Tarım sokakta ikamet eden emekli polis memuru Adem Meydaneri sabah saatlerinde evinden çıktığında apartmanın bahçesinde bakmış olduğu yavru kedilerin cansız bedeni ile karşılaştı. Yavru kedilerin cansız bedeni ile karşılaşan Meydaneri hemen polis memurlarını çağırdı ve daha önceden kediler dolayısıyla tartıştığı komşularından şikayetçi oldu.

"BU MASUM HAYVANLARI ÖLDÜRÜYORLAR"

Adem Meydaneri, "Ben bu apartmandaki kedilere kendi imkanlarımla bakıyorum, apartmandan karşı geliyorlar. Bakma, burada koku yapıyor vb. Hatta bir hafta önce de bunun münakaşası oldu ama yüzüme karşı bir şey demiyorlar. Zaten yüzüme söyleseler korkar. Bu masum hayvanları öldürüyorlar. En son üç gündür kayıptı bu sekiz kardeş, üçünü buldum Büyük bir ihtimal diğerleri de oradadır ama bakmadım moralim bozulur diye. İşte çıkardım hayvanlar orada. Polis geldi rapor tuttu, tutanak tuttu. Tutsa ne olacak 800 lira bir cezası var. Serbest yani, bir caydırıcılığı da yok. Kimin yaptığını tahmin ediyorum da suçlayamam. Çünkü elimde görüntü yok yani. Yüzde doksanı istemiyor, tahmin ettiğim insan da olmayabilir." İfadelerini kullandı.

Emekli polis zehirlenen kediler için komşularından şikayetçi oldu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
FAYANSCİ APTİ: Kim kaderini bilebilir ki, bu hayvanlari koruyan doyuran, belki bu hayvanlar vesilesi ile cennete girer. . .
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HASAN AKDEMİR (KAFA TOHTORU): Çocuklara ve hayvanlara karşı işlenen tüm suçlar ikiyle çarpılarak cezalandırılmalı. Şimdi 10-100 kat desem hukuken mümkün değil diyerek geri çevirirler.
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