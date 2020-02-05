: Emekli pilot Mustafa Kolko, Sabiha Gökçen'deki uçak kazasını yorumladı: Ben böyle bir şey görmedim

05.02.2020 21:31 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:42

Pegasus Havayolları'na ait olan İzmir-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamadı. Üç parçaya ayrıldığı görülen uçakta ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı açıklandı. CNN Türk canlı yayınına bağlanan emekli pilot Mustafa Kolko, kazayla ilgili "44 yıl uçtum, böyle bir şey görmedim" ifadelerini kullandı.

"SERT İNİŞLE UÇAK PARÇALANMAZ"

Emekli pilot Mustafa Kolko kazanın hemen ardından, "Bu olayların üst üste olması çok ilginç. Daha önce Trabzon'da da olmuştu. Bu kazanın sert inişle alakası yok. Uçak parçalanmış. Ben 44 yıl uçtum, böyle bir şey görmedim. Sert inişle uçağın böyle parçalandığını hiç görmedim. Başka bir olay var burada. Sivil havacılık kara kutuyu inceledikten sonra ne konuşulmuş, uçağın hızı neymiş, nasıl sert vurmuş hepsi ortaya çıkar" diye konuştu.

"KOKPİT İNFİLAK ETMİŞ"

Uçak kazalarında insan faktörünün önemli bir yeri olduğunu söyleyen Kolko, "Kazadan gördüğüm kadarıyla kokpitin infilak etmiş gibi bir hali var. Muhtemelen kokpit yere vurduktan sonra sağa sola döndü. Pistin incelenmesi lazım, bir çukur mu var, bir hendek mi var, bakılması lazım. Kazanın sebebinin bulunması için pistin, uçağın ve pilotun incelenmesi lazım. Her kazada muhakkak insan faktörü vardır. Sebepleri öğrenmek için biraz beklemek gerekiyor" dedi.

"BİR ANORMALLİK VAR"

Emekli pilot Mustafa Kolko, uçağın havalimanına kadar gelebildiği için teknik bir sorun olmadığını ifade ederek, "Benim tecrübelerime göre uçakta bir hata yok. Uçakta bir sorun olsaydı uçak bu kadar yol gelemezdi. Uçakta bir sorun olsaydı inişe kadar gelemezdi. Burada ölümlü kaza yok. Sert iniş olsa böyle parçalara ayrılmazdı. Çakılma olsa zaten piste çakılırdı ölümlü kaza olurdu. Burada pistten çıktıktan sonra bir anormallik olmuş" sözleriyle yorumlarını noktaladı.

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