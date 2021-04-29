Emekli Orgeneral Servet Yörük vefat etti
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Emekli Orgeneral Servet Yörük vefat etti

Emekli Orgeneral Servet Yörük vefat etti
Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç - Haberler | Güncel

Eski Jandarma Genel Komutanlarından Emekli Orgeneral Servet Yörük (71) vefat etti.

Eski Jandarma Genel Komutanlarından Emekli Orgeneral Servet Yörük (71) vefat etti.

Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren 44. Jandarma Genel Komutanı Yörük için yarın saat 14.30'da Selimiye Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.

Yörük'ün cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Samsun'da 1950'de dünyaya gelen Yörük, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç

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