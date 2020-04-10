Emekli öğretmenden 16 çeşit gıda malzemesi ile 'Korona savar atom çorbası'
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Ankara Ticaret Odası, Ali Aksoy, Yaşam

Emekli öğretmenden 16 çeşit gıda malzemesi ile 'Korona savar atom çorbası'

Eskişehir'de Korona (Kovid-19) ile mücadele döneminde halkın çoğunluğu yaşamlarını evlerinde sürdürürken, gününün bir bölümünü evinin mutfak bölümünde eşine yardım ederek geçiren emekli öğretmen Ali Aksoy, 16 çeşit gıda malzemesi kullanarak 'Korona savar atom çorbası' hazırladı.

10.04.2020 12:01 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:01
Emekli öğretmenden 16 çeşit gıda malzemesi ile 'Korona savar atom çorbası'

Eskişehir'de Korona (Kovid-19) ile mücadele döneminde halkın çoğunluğu yaşamlarını evlerinde sürdürürken, gününün bir bölümünü evinin mutfak bölümünde eşine yardım ederek geçiren emekli öğretmen Ali Aksoy, 16 çeşit gıda malzemesi kullanarak 'Korona savar atom çorbası' hazırladı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında; emekli öğretmen Ali Aksoy, erkeklere 'evde kal' çağrısında bulunarak evinin mutfak bölümünde harika yemek yaptı ve erkeklerin mutfakta olduğunu gösterdi. Bonesini takıp önlüğünü de giyen Emekli öğretmen Ali Aksoy, "Günümü evimin mutfak bölümünde yemek yapmakla geçiriyorum ve yemek yapmaktan mutluluk duymaktayım. Mutfak bölümünde 16 çeşit gıda malzemesinden 'Korona savar atom çorbası' yaptım ve tadına doyum olmuyor. Harika ve nefis çorba oldu ve afiyetle yedik. Bu çorba yapmanın tarifini de kamera ile videoya aldım. Evde kalan tüm erkeklere, yemek yapmaları için çağrıda bulunuyorum. Evde kalıyoruz, mutlu olmanın yolu midemizden geçiyor. Burada bir farkındalık oluşturuyorum. Bizim toplumumuzda kadın marifetliyse ve eşi de midesine düşkünse deme keyfine. Ama bu sefer tüm erkeklere 'Evde kal, yemek yap' 'eşine yardımcı ol' diyorum. Evimin mutfağında yemekler yaparak 'Evde kal' çağrısına destek veriyorum. 'Evde kal Eskişehir, Evde kal Türkiye' diyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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