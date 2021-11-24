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Emekli öğretmen Rifat Koçak 56 yıldır takım elbisesini ve kravatını çıkartmıyor

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Emekli öğretmen Rifat Koçak 56 yıldır takım elbisesini ve kravatını çıkartmıyor

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 80 yaşındaki emekli öğretmen Rifat Koçak takım elbisesi ve kravatını yarım asırdır üzerinden çıkartmıyor.

YUSUFELİ, ARTVİN (İHA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde 80 yaşındaki emekli öğretmen Rifat Koçak takım elbisesi ve kravatını yarım asırdır üzerinden çıkartmıyor. Her gün tıraş olan Koçak, 56 yıldır bu alışkanlığını sürdürüyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki emekli öğretmen Rifat Koçak, meslek hayatı boyunca giydiği takım elbise ve kravatını emekli olduktan sonra bile çıkartmadı. 56 yıldır sürdürdüğü bu alışkanlığı kente büyük ilgiyle karşılanıyor. Günlük ev hayatı olmak üzere dışarı bile takım elbise ve kravatıyla çıkmayan 80 yaşındaki emekli öğretmen, mesleğini çok sevdiğini ifade etti. Küçük yaştan itibaren hayalini kurduğu öğretmenlik mesleğini yapmanın mutluluğu yaşarken emekli olmasına rağmen öğrencileri tarafından her 24 Kasım'da ziyaret ediliyor.

1965 yılında başladığı öğretmenlik mesleğine bir çok il, ilçe ve köy okulunda görev yapan Koçak, öğretmenlik mesleğini muma benzetiyor. Yandıkça etrafa ışık verdiğini ifade eden Koçak, "İlçede beni herkes tanır. 56 yıldır kimse beni tıraşsız görmemiştir. Kıyafetim bugün neyse her zaman odur" dedi. Öğretmenlik kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Koçak, meslektaşlarından buna riayet etmelerini istedi.

80 yaşındaki emekli öğretmen Rifat Koçak'a her 24 Kasım Öğretmenler Gününde olduğu gibi bu yıl da eski öğrencileri kendisini yalnız bırakmadı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Alp, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Kırbıyık, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Özdemiroğlu ve ilçe esnaflarından Niyazi Atalay'ın aralarında bulunduğu heyet evine giderek elini öptüler.

(Emin Bülbül/ (İHA)

Emekli öğretmen Rifat Koçak 56 yıldır takım elbisesini ve kravatını çıkartmıyor

Emekli öğretmen Rifat Koçak 56 yıldır takım elbisesini ve kravatını çıkartmıyor

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