Emekli maaşları belli oldu mu? Memur maaş zamları belli oldu mu?
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Emekli maaşları belli oldu mu? Memur maaş zamları belli oldu mu?

Emekli maaşları belli oldu mu? Memur maaş zamları belli oldu mu?
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Temmuz ayında açıklanan zam oranının ardından Emekli maaşları belli oldu mu? Memur maaş zamları belli oldu mu? Engelli, evde bakım, yaşlı aylığı, kıdem tazminatı ne kadar oldu? sorularının yanıtları merak edildi. Emekli ve memur zam oranı TÜİK verilerine dayanılarak yeniden hesaplandı.

Emekli maaşları belli oldu mu? Memur maaş zamları belli oldu mu? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Memura ve emekli zam oranı için beklenen açıklama geldi. TÜİK Haziran ayı enflasyon oranını % 17.53 olarak açıkladı. İşçi, memur, emekli maaşı zam oranı, bu oran ile birlikte alınacak 6 aylık ortalamaya göre belirlenecek.

EMEKLİ MAAŞLARI BELLİ OLDU MU?

Memur maaşlarına ve tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapılacak.

Memurlar ve emekliler başta olmak üzere sosyal yardım alan milyonlarca vatandaş temmuz ayında açıklanacak oranlara odaklamış durumda.

2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışına eklenecek enflasyon farkını gösterecek.

6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, memur ve memur emeklilerine fark olarak ödenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.

Haziran ayı ve yıllık enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu. Buna göre memur ve emekliler yılın ikinci yarısında yüzde 8,45 zam alacak.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti. Memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında maaşlarına yüzde 3'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. Böylece zam yüzde 8,45 olacak.

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